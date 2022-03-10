انطلاق أول مهرجان للموسيقى والغناء في سوهاج تحت رعاية رئيس الوزراء

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع «السياحة والآثار» والمحافظة في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري.

3 حفلات في المهرجان

ويضم المهرجان 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم: هشام عباس، علي الحجار، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، وتنطلق جميعها في السادسة مساء كل ليلة من ليالي المهرجان.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويعد أحد صور التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والآثار والسياحة؛ إذ أعلنتا في فبراير الماضي تنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية والتاريخية بالمحافظات المختلقة، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية، ورفع الوعي الثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية، وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

وبدأت التعاون المشترك باحتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، في 22 فبراير الماضي، ثم تنظيم مهرجان دندرة بمحافظة قنا الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعلن في وقت لاحق عن عدد من الفعاليات الهادفة لتنشيط السياحة الداخلية، بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين المشار إليهما، ومن بينها إقامة بعض العروض الخاصة لشهر رمضان، الذي يأتي مع انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي.

اختتام فعاليات الدورة الثانية من «دندرة»

واختتمت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي جمع أشكال إبداعية مختلفة، ضمت 3 حفلات، أحياها أمير الحفل الأول الغناء العربي هاني شاكر، وريهام عبدالحكيم، وياسر سليمان، وإيمان عبد الغني، وطارق العربي.

وشهد المهرجان إقبالا كثيفا؛ إذ حضره 20 ألف مشاهد في 3 أيام، كما افتتحت وزيرة الثقافة، الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بالمحافظة، المهداة لروح الشاعر أمل دنقل، ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.