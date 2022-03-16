رئيس المحكمة الاتحادية بالإمارات: الجائحة فرضت تطبيق «التقاضي عن بعد»

أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ بلاده تُولي أهمية قصوى للصحة العامة، موضحًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا منذ إعلان الجائحة.

الإمارات طبقت الإجراءات الوقائية منذ بداية كورونا

وأشار إلى أن الإمارات طبقت إجراءات التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بُعد مع بدء انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على مراعاة ضمان أمن المعلومات.

وشدّد على أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، أثمرت عن احتواء الجائحة بالتعاون مع كافة القطاعات ووفقًا لأفضل المعايير الدولية، على نحو أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالفيروس، ومن ثم تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية والعودة التدريجية لكامل الطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة.

وتابع في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي: «استطاعت الإمارات أن تكون في المركز الأول عربيا على رأس الدول الأكثر أمانا من جائحة كورونا، واحتلت مرتبة متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس بدءا من المعالجة إلى التعامل وتجاوز الكثير من الأمور والتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف المستشار البادي أن الدول تتولى صيانة النظام العام بعناصره الثلاثة «الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة»، والأخيرة يُقصد بها صحة الأفراد ووقايتهم من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة، وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الأمم المتحدة.

وشدد على أنّ الحق في الصحة يُلزم بعلاج الأمراض من خلال لوائح وإجراءات معينة، مشيرا إلى استقرار الوضع القانوني في الإمارات منذ صدور الدستور، كما أكدت أحكام المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، على دستورية ومشروعية العمل عن بُعد في ظل وباء كورونا باستعمال وسائل التقنية الحديثة.

ولفت إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين خلال الجائحة، بما يؤدي إلى تحقيق حاجة المجتمع، كما استمر العمل بالمحاكم في الإمارات دون أي صعوبة أو عقبات، حيث استمر مباشرة الدعاوى القضائية في ظل الجائحة، مشيرا إلى أنه قد ساعد على تحقيق ذلك، وجود البنية التشريعية والقانونية والإلكترونية والتعاون المثمر بين جميع القطاعات.