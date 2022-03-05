مجلس الدولة يوضح مهام القاضيات الجديدات بعد تعيينهن

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه ومنذ إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة في أكتوبر الماضي فقد التحقن وتسلمن العمل وجرى توزيعهن على الدوائر المختلفة بهيئة مفوضي الدولة، وهي أحد أقسام الجزء القضائي لمجلس الدولة تحضِّر الدعاوى وتعدها، وتعد تقريرا بالرأي القانوني فيها.

كرسوع: هذا الرأي القانوني شأنه كشأن مشروع الحكم

وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا الرأي القانوني شأنه كشأن مشروع الحكم، وهو مجهود قضائي كامل، حيث تم توزيعهن على الدوائر المختلفة وتم إتاحة برنامج تدريبي متنوع ومكثف لا يقتصر فقط على مهارات وآليات العمل القضائي وإنما يشمل آليات الاندماج والانتقال إلى وظيفة القضاء، ورسالتها الفصل في المنازعات.

كرسوع: تم اختيار القاضيات من حيث الكفاءة والإعداد

وأوضح أنه تم اختيار القاضيات من حيث الكفاءة والإعداد والوجاهة للمشاركة بشكل جاد وفعال في القضاء المصري، «كل القاضيات وزعن على الدوائر شأنهن كشأن القضاة تماما سواءً بسواء، واعتلاء منصة القضاء يختلف باختلاف السن أو الدرجة الوظيفية، والقاضيات درجتهن حاليا في الأغلب الأعم هن أعضاء في هيئة مجلس الدولة، وضمن تشكيل المحاكم».

وأكد أنه ومع بداية العام القضائي المقبل سنجد منهن من اكتمل لها سن الثلاثين وهن عدد لا بأس به وسيشاركن في المحاكم الإدارية، «اللي موجودين معانا دول 98 اللي أصدر الرئيس السيسي قرار بتعيينهن وسيأتي بعدهن».