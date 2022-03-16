حل 1340 شكوى لأهالي مطروح بالقطاعات الخدمية خلال شهر

أعلنت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، عن حل 1340 شكوى للمواطنين خلال شهر فبراير الماضي، في مختلف القطاعات الخدمية، من كهرباء ورصف طرق وتوصيل مرافق صرف وغاز طبيعي وغيرها، بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى الواردة، بإجمالي 1242 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 92%، مع استمرار متابعة باقي الشكاوى قيد الإجراء مع الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين، وتقديم مساعدات إنسانية ومالية وعلاجية لغير القادرين من أبناء المحافظة، بإجمالي 412 ألف جنيه، لعدد 398 مستفيداً.

اللقاء السادس لخدمة المواطنين بمطروح

وترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، لقاء خدمة المواطنين بمحافظة مطروح، وهو اللقاء السادس لعام 2022 الجاري، بغرض الوقوف على مشاكل المواطنين، والاستماع لهم عن قرب، والحرص على حلها وتلبية مطالبهم، وذلك بحضور عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة إيجاد حلول جذرية وواقعية لشكاوى المواطنين، والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من حل الشكوى للتيسير عليهم، كما حرص المحافظ على الاستماع لكل مواطن على حدة، حرصاً على خصوصية الشكوى، ومراعاة الحالات الإنسانية.

مساعدات مالية لأهالي مطروح

ووافق محافظ مطروح، خلال اللقاء، على صرف مساعدات مالية شهرية لحالتين، نظراً لظروفهما الاجتماعية الصعبة، مع مساعدة إحدى الحالات للتدريب وتعلم مهنة الخياطة، وذلك لعمل مشروع صغير، لإيجاد مورد رزق ثابت يعينها على أعباء الحياة، ويوفر لها ولأسرتها حياة كريمة، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة.

سيارات لنقل المياه إلى نجوع مطروح

ووجه المحافظ شركة المياه بتوفير سيارات مياه لسد احتياجات أهالي مناطق «نجوع العزايم والصناقرة وعبود وأولاد فايز»، وتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي للمنازل في «عزبة العجارمة»، بعد استكمال الإجراءات والمقايسات اللازمة، للتيسير على المواطنين.

كما وجه رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بدعم منطقة تجمع «وادي الرمل بحري»، في قرية «القصر»، بعدد 11 عمود إنارة، لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل، حتى إحلال وتجديد واستكمال أعمال الكهرباء بالمنطقة، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» بمطروح، ودعم منطقة «الجراولة» بـ6 أعمدة إنارة، استجابة لطلبات الأهالي.

صيانة أعطال الكهرباء في مطروح

ووجه محافظ مطروح مدير قطاع الكهرباء بتكثيف أعمال الصيانة الكابلات الكهربائية بمنطقة «عزبة شندي»، وإجراء مقايسة لدراسة إمكانية الإسراع في تحويل الكابلات الهوائية بالمنطقة إلى أرضية، للتيسير على المواطنين، خاصةً أن المنطقة مدرجة طبقاً للأولويات ضمن مقترح خطة الكهرباء 2023/ 2024، والاسراع باستكمال توصيل المرافق الأساسية من صرف وغاز ورصف المنطقة.

وبشر المحافظ أهالي عزبة «الشيخ عطيوة» بإدراج المنطقة ضمن خطة مد وتدعيم شبكات الكهرباء القادمة للعام المالي 2022/ 2023 طبقاً لشكوى أهالي المنطقة بعدم استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة، كما وجه مدير الأبنية التعليمية بإدراج إنشاء مدرسة بالجهود الذاتية بمنطقة «تجمع حنيش»، بضمن خطة الهيئة لخدمة المواطنين بالمنطقة.