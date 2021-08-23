مطروح مستقبل مصر.. 4 مدن جديدة تجذب ملايين المواطنين

تعد مطروح من المحافظات الواعدة التى أصبحت محط اهتمام الدولة وخاصة القيادة السياسية، التى قررت الإرتقاء بمحافظة مطروح في مختلف النواحي، وتعظيم المقومات الموجوده بها والإستفادة من مواقعها المتميزة على حوض البحر الأبيض المتوسط، ووضعتها على رأس خطط التنمية في مصر، وهو ما بدأ يتجسد من خلال إعلان إنشاء 4 مدن جديدة من الجيل الرابع، يسكنها الملايين من المواطنين، يعقبه تنفيذ الخطة بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وجاري إجراء الأعمال المساحية لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، ويعقبها إنشاء مدينة علم الروم الجديدة، ومدينة عجيبة الجديدة.

مطروح.. العلمين الجديدة باكورة التنمية على أرض

وتأتى مدينة العلمين الجديدة من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة وتقوم بإنشائها على أرض المحافظة، حيث تتوسط المحافظة في منتصف الساحل الشمالي الغربى، وهى ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة التى تعكس التنمية الحقيقية والتغييرات الجذرية التى تنفذها الدولة للإرتقاء بالمحافظة، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة مدينة متكاملة، تعليمية صناعية سياحية أثرية ترفيهية سكنية، تضم جميع الخدمات من شبكة طرق حديثة طبقا للمواصفات العالمية، وشبكة مياه، وشبكة صرف صحى ومحطات تحلية، وشبكة كهرباء جزء منها يعمل بالطاقة الشمسية، الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى ملاعب وصالات ألعاب رياضية، ومراكز شباب وأندية، وبلاج يمتد بطول 14 كيلو على أجمل بقاع البحر الأبيض المتوسط.

مطروح.. عشق لا ينتهى من المصطافين

وتجذب مطروح ملايين الزائرين إليها سنويا بأعداد تتراوح بين 6 و7 ملايين فرد، يترددون على مدينة مرسى مطروح، والساحل الشمالي، للإستمتاع بموسم الصيف، حيث يعد مصيف مطروح من أشهر مصايف مصر وأكثرها جذبا للمصطافين خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تتمتع مطروح بالشواطىء البكر النظيفة، وحسن تعامل أهالى مطروح مع الزائرين والأجواء الهادئة والطقس المعتدل على مدار فص الصيف.