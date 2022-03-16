بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الخدمات العامة، بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما نفذت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، تعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية، لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت القوات المسلحة، على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتي ذلك، انطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.