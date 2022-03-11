عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

السيسي يستمع لخطبة الجمعة عن فضل ومنزلة الشهادة

وألقى الشيخ السيد عبد الباري خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته.

وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة، وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر.

الرئيس يدير حوارا مع قادة القوات المسلحة

وأدار الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.