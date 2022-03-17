القوى العاملة تحصّل 2.7 مليون جنيه مستحقات طبيب وعامل توفيا بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن طبيب وعامل مصريين توفيا بالرياض، وبلغت إجمالي المستحقات 641 ألفا و984 ريالا سعوديا، أي ما يعادل مليونين و689 ألفا و913 جنيها مصريا تقريبا.

متابعة المستحقات

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير كلّف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفى «سامي. ف. ك»، الذي كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، فضلا عن مستحقات العامل «محمود. أ. ع»، الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالعاصمة، ومتابعة المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات عملهم.

مكتب التمثيل العمالي في الرياض

وقال أحمد رجائي، الملحق العمالي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنّ المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري «سامي. ف. ك»، الذي كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، حيث جرى مخاطبة إدارة المستوصف لتصفية مستحقاته المالية وتم تحويل 39 ألفا و369 ريالا سعوديا، لحساب السفارة المصرية الخاص بالعاملين المصريين المتوفين بالمملكة، فضلا عن مخاطبة جهة عمل الراحل، لرفع طلب الحصول على المنحة الملكية للعاملين بالقطاع الطبي المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي تبلغ نصف مليون ريال.

وأضاف الملحق العمالي، أنّه تم الحصول على 102 ألف و615 ريالا مستحقات العامل «محمود. ا. ع»، الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض، ونظرا لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة، جرى توجيه العامل لرفع دعوى قضائية لطلب المستحقات المالية وتم الحكم لصالح العامل، وإصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، وتم منحه تأشيره الخروج النهائي بعد استلام المستحقات المحكوم بها.