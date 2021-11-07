سعفان: نأمل في سفر أول دفعة من العمالة المصرية لليبيا قبل نهاية العام

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يأمل أن تسافر أول دفعة من العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2021، وذلك بعد توجه الدولة المصرية لمساندة الشقيقة ليبيا، فالجميع على أهبة الاستعداد، من أجل إنهاء كل الإجراءات المطلوبة، «كنا بنفكر الصبح في مجموعة من الوظائف اللي نُعلن التدريب عنها، كي يجري تدريب العمالة المصرية عليها قبل أن تُطلب، وهي قطاع التشييد والبناء بكل المهن والحرف الداخلة فيه».

قبل 2011 كان عدد العمالة المصرية في ليبيا تصل لعدة ملايين

وعن العدد المتوقع للعمالة المصرية في ليبيا الفترة المقبلة، أوضح «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أنه لا يوجد أرقام محددة للعمالة التي قد تكون مطلوبة في ليبيا، لكن من أجل تقريب المشهد، ذكر أنه قبل 2011، كان عدد العمالة المصرية في ليبيا تصل لعدة ملايين، ومع مسألة إعادة الإعمار نتوقع أن الأعداد التي ستسافر ستفوق ما كان قبل 2011.

السفر بطريقة غير شرعية أمر ممنوع

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يجب على الشباب المصري أن يعي جيدًا، أن ما تقوم به وزارة القوى العاملة، في وضع آليات من أجل سفر العمالة المصرية لليبيا، الهدف منه حماية العامل المصري وحقوقه لدى صاحب العمل، «إحنا النهاردة بخير، العامل بنقوله أي الطرق الرسمية للسفر، وده اللي يوفر لك كل سبل الرعاية والحماية، ولو بتلجأ لطريق غير شرعي، ممكن تضيع حقوقك، الخيار قدامك، السفر بطريقة غير شرعية أمر ممنوع».