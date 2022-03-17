قرار جمهوري بتعاون مع اليابان لإنشاء عيادات خارجية بمستشفى للأطفال

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليه اضغط هنا.