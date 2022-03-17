رئيس التحرير

محمود مسلم

قرار جمهوري بتعاون مع اليابان لإنشاء عيادات خارجية بمستشفى للأطفال

كتب:

محمد مجدي
04:48 م | الخميس 17 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليه اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

قرار جمهوري بتخصيص أراض من أملاك الدولة لإنشاء تجمعات تنموية ومشروعات

قرار جمهوري بتعديل الحد الإداري بين محافظتي بورسعيد وشمال سيناء

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيساً لجهاز الإحصاء برتبة وزير

قرار جمهوري بإضافة كليتي الفنون الجميلة والعمارة لجامعة النهضة

قرار جمهوري بتعيين 30 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.