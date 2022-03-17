روسيا: سكان دونيتسك محرومون من المياه بعد قصف أوكراني

أفاد موقع «روسيا اليوم»، بأنّ السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعلنت أنّه نتيجة قصف أراضي الجمهورية من قبل القوات الأوكرانية، بقيت محطة ضخ المياه دون كهرباء، وبات سكان الجمهورية محرومين من إمدادات المياه.

لا مياه في دونيتسك

وذكرت السلطات في بيان صحفي: «سكان دونيتسك محرومون من إمدادات المياه، ونتيجة للقصف من قبل المسلحين الأوكرانيين، انقطع التيار الكهربائي عن محطة فيرخنيكالميوسكايا لضخ المياه»، لافتا إلى تضرر خط الجهد العالي 35 كيلو فولت.

قصف إمدادات المياه

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها محطات إمداد المياه إلى القصف، حيث جرى تخفيض إمدادات المياه إلى بعض مناطق دونيتسك بنسبة 20-25% في فبراير الماضي، بعد قصف محطة التنقية في دونيتسك.

وفي الوقت ذاته، ذكرت السلطات في الجمهورية، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت الليلة الماضية 14 قذيفة من عيار 122 ملم على ياسينوفاتايا وكراسني بارتيزان، وثماني قذائف من نفس العيار على كريمينتس في الصباح.