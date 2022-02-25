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روسيا تعتزم تبادل السفارات مع دونيستك ولوغانسك

كتب:

شيماء عادل
11:34 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزيرها سيرغي لافروف، سوف يلتقي في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن «لافروف» سوف يبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو، بما فيها تبادل السفارات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج في لقاء تليفزوني معلناً اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. 

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بقلم شيماء عادل