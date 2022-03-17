محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي بمدينة «سلام مصر» الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل بالمشروعات الجارية داخل مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء مجدي حسين رئيس مدينة سلام مصر، ومديري المديريات والإدارات المختلفة ببورسعيد.

الغضبان: قرار الرئيس السيسي بمد حدود بورسعيد أضاف لها 37 ألف فدان

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال بيان صحفي، لإصداره قرار مد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر، مؤكدا على أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان، وتشمل كل المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية ومناطق سكنية على أعلى مستوى جارٍ العمل بها وكل المشروعات الخدمية.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية معدلات ونسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية في كل قطاع.

المحافظ يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الجديدة في سلام بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات الجديدة في هذه المدينة الواعدة، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورئيس مدينة سلام لتحقيق التعاون المثمر، مؤكدا على أن الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كل الأنشطة التي توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة سلام، لافتا أن المدينة الجديدة تعد مشروعا تنمويا متكاملا لجميع المصريين.

مدينة بورسعيد الجديدة تضم 217 عمارة سكنية

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» هي إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد، والتي تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التي تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة في كل الاتجاهات، ويضم مشروع الإسكان بها 217 عمارة سكنية كمرحلة أولى، ويشمل 4 مناطق خدمية تضم مدرسة ومركز طبي ومركز شرطي ووحدة إطفاء ومول تجاري وكنيسة ومسجد ونادي اجتماعي، ويتم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية، وأكثر من 67% من إنشاء الجامعة التكنولوجية، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر، والتي تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، وتعمل بطاقة 150 ألف م3، لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم تنفيذ محطة محولات كهرباء بمدينة سلام بطاقة 120 ميجاوات، وبتكلفة تبلغ 225 مليون جنيه، وتعمل على تغذية منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، كما تشمل المحطة 4 محولات، بطاقة 40 ميجا لكل منها.