مدبولي: ميناء شرق بورسعيد تكلّف 40 مليار جنيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتنمية سيناء، حيث جرى إنشاء مطار البردويل الدولي لخدمة المشروعات التنموية، وتطوير عدد من المطارات، كان آخرها سانت كاترين، الذي سيظهر بشكله الجديد في العام المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بدأنا عددا من المشروعات لتطوير الموانئ في هذه المنطقة، فمثلا وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ميناء العين السخنة، والتكلفة 22 مليار جنيه، وسننهي كل مراحل تنميته خلال عامين».

وتابع رئيس الوزراء: «ميناء شرق بورسعيد عملاق جدا، تتجاوز تكلفته 40 مليار جنيه، كما ننفذ كل الموانئ البرية والبحرية».