غلق عيادة علاج طبيعي تعمل بدون ترخيص في البحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وإدارة تموين كفر الدوار ومراقبة الأغذية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة بمركز كفر الدوار

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد مستودعات المشروبات الغازية به كمية من المشروبات الغازية مجهولة المصدر وكميتها 10500 زجاجة وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الاجراءات القانونية

كما تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ وتجميد الأغذية بها كمية من السمبوسك مدون عليها تاريخين مختلفين لانتهاء الصلاحية وكميتها 500 كجم وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط كمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال البقالة وتم تحريز الكمية واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتم المرور علي 18 منشآت طبية خاصة وأسفر المرور عن ضبط معمل يدار بدون ترخيص ووجد بداخله كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في التحليل الطبية منتهية الصلاحية

وغلق عيادة علاج طبيعي تدار بدون ترخيص تابعة لاحدي مستشفيات الخاصة، ضبط 4 عيادات طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ضبط عدد 2 معمل مرخصة بداخلهما عدد من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية

كما تم المرور علي عدد 5 منشآت طبية خاصة مختلفة التخصصات ووجدت بها بعض الملاحظات وتم التنبيه على تلافيها ومعاودة المرور عليها للتأكيد علي تلافيها

كما قامت الحملة بالمرور على 27 سوبر ماركت ومخبز بدمنهور للتأكد من توافر كافه السلع الغذائيه والخبز والأسعار المعلنه وبأسعار في متناول الجميع

واسفرت الحمله عن تحرير 5 محاضر ضد 5 سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الاسعار، تحرير عدد 2 محضر ضد 2مخبز الفرنجي لعدم الإعلان عن الاسعار وفى قطاع مراقبة الأغذية.

كما تم ضبط عدد 106 مياة غازية ومعجنات منتهية الصلاحية باحدي محلات السوبر ماركت ، وضبط 24 كجم وكذا 12 لتر مياة غازية منتهية الصلاحية باحدي محلات السوبر ماركت.