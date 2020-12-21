غلق 8 عيادات بيطرية تدار دون ترخيص في قرى العامرية بالإسكندرية

شن حي العامرية ثان حملة مكبرة اليوم، على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، وقال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة استهدفت العيادات البيطرية بقرى "أحمد عرابي، الجزائر، 59 ، الوفاء، أبو مسعود" وأسفرت عن غلق 8 عيادات بيطرية، تدار دون ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنظيم حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق، وذلك للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التى تسبب التكدس المرورى، وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى والتواصل الدائم مع المواطنين.

وفي هذا الصدد، دفع حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، بحملتين لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت المخالفة بشوارع الحي حيث توجهت الحملة الإولى لشوارع "الخديوي، كلية الطب، بورسعيد، ابن زنكي".

واستهدفت الحملة الثانية شوارع "محرم بك، الرصافة، قنال السويس البطئ، أمين الرافعي، بوالينو، إبراهيم حسني" وأزالت الحملة عدد كبير من حالات الإشغال لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور والتحفظ على مكبرات الصوت والتصدي لظاهرة التلوث السمعي.

ونفذ حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع "البيطاش، شارع الهانوفيل، شارع إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، ومدينة ٦ أكتوبر" وتم إزالة الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الطريق العام.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملاته المكبرة حيث استهدفت الحملة شارعي "٤٥، و٢٤" العصافرة، وتم ضبط 51 شيشة ببعض الكافيهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية كما تم ضبط كمية كبيرة من الاشغالات المتنوعة.

وعلي الصعيد ذاته نظم حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة كرموز في وجود سكرتير عام الحي، أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات من حرم الطريق العام والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.