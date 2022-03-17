بشرى لمرضى القلب.. ألمانيا تتوسع في تربية الخنازير بعد نجاح أول عملية

ذكرت شبكة «جي إم إيه» الإخباريية الفلبينية، اليوم، إن باحثين في ألمانيا يعملون على تربية خنازير يمكن زرع قلوبها في البشر، في إطار حديث كثير من الأوساط العلمية الأوروبية عن تجارب نقل قلوب الخنازير إلى البشر، ويمنح القرار الألماني ملايين المرضى حول العالم بارقة أمل في النجاة من الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة بعد نجاح عملية زرع قلب خنزير لأحد المرضى مؤخرا.

اختيار خنزير أوكلاند النيوزيلندي لحجم قلبه المناسب للإنسان

وذكرت الشبكة الفلبينية، أن معدل التبرع بالأعضاء منخفض في الدول الأوروبية، لذلك توصل الباحثون إلى التوسع في تريبة الخنازير، كحل ممكن لمساعدة المرضى المحتاجين.

ومن بين الخنازير المشاركة في المشروع نوع الخنزير المنتشر في جزيرة أوكلاند النيوزيلندي، وقد جرى اختياره لصغر حجمه ما يجعل قلبه أكثر ملاءمة للإنسان.

الخنازير التي يتم تربيتها تخضع لتعديلات وراثية حتى تناسب البشر

وقال البروفيسور إيكشارد وولف، من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ: «نحن نعمل في مجال زرع الأعضاء، ومهمتنا تعديل الخنازير المانحة وراثيًا حتى لا يتم رفض أعضائها بعد زراعتها في البشر».

وأضاف الطبيب الألماني: «سيتعين عليهم إيقاف تشغيل ثلاثة جينات للخنازير وإضافة جينين بشريين على الأقل لجعل عملية الزرع ممكنة»، لافتا إلى أن المشروع سيخضع لتجارب شفافة في عام 2025.

طريقة تنشئة الخنازير التي يمكن نقل قلبها للإنسان

وأكد الطبيب الألماني، أنه سيتم تنشئة الخنازير المؤسسة فقط عن طريق الاستنساخ، وبعد ذلك ستأتي الأجيال الأخرى من الخنازير التي يصلح نقل قلبها للبشر من خلال التكاثر.

وفي الولايات المتحدة، أجرى مريض يبلغ من العمر 57 عامًا أول عملية زرع قلب من خنزير في يناير الماضي، في مستشفى جامعة ميريلاند.

تفاصيل أول عملية زراعة قلب خنزير ناجحة في العالم

وذكرت الشبكة الفلبينية تفاصيل أول عملية زراعة خنزير ناجحة في العالم، إذ جاء المريض إلى المستشفى لأول مرة في أكتوبر الماضي، وكان طريح الفراش ووُضع على أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وكان غير مؤهل لأن يبقى على قيد الحياة، ثم توفي بعد إجراء العملية بشهرين، دون أن يُعرف السبب، إذ تدهورت حالته بشدة قبل وفاته.