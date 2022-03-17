«العربية للتصنيع» تتسلم مسجد «أبو غنام» لبدء أعمال الصيانة بكفر الشيخ

تسلمت الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تطوير مسجد العارف بالله أبو غنام البيلي الأثري بمدينة بيلا، اليوم الخميس، مشروع ترميم وصيانة المسجد، بهدف تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على المسجد، بمتابعة وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والشيخ السيد سعد، مدير عام إدارة أوقاف بيلا، وقيادات مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وممثلى الهيئة العربية للتصنيع.

تطوير مسجد أبو غنام

ووفق هيئة الآثار الإسلامية، فإن المسجد تابع لوزارة الأوقاف، وتشرف عليه وزارة السياحة والأثار، والجهة المنفذة لأعمال الترميم والصيانة، الهيئة العربية للتصنيع، وأن تطوير مسجد أبو غنام في بيلا، يعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء، باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

مسجد أبو غنام جرى إنشاؤه منذ 7 قرون

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، إلي العصر المملوكى الشركسى، ليكون تحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضي الله عنه عام 632 هجرية عن عمر يناهز 67 عامًا، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد«أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ قد أخلت المسجد وأغلقته منذ فترة خوفًا من انهياره فوق رؤوس المصلين، ولبدء ترميمه بعدما كان حائرًا بين الآثار والأوقاف منذ سنوات طويلة، وبعدما تسربت مياه الأمطار لداخله خلال الفترة الماضية، كما خيم الحزن على الأهالي بعد غلقه مطالبين بالترميم والتطوير.