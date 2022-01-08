برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لتأخر بدء أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري

تفقد الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري مدينة بيلا؛ للوقوف على حالة المسجد الأثري.

وتابع «الرفاعي» ما يحتاجه المسجد من أعمال صيانة وترميم، وذلك عقب مرور 24 ساعة على قرار غلق المسجد، على خلفية تسرب مياه من السقف الخشبي للمسجد، كما تفقد حديقة مسجد «أبو غنام» والتي تقع أمام المسجد مباشرةً، وتبلغ مساحتها حوالي 600 متراً، ويتخطى عُمرها أكثر من 120 عاماً.

الرفاعي يستمع إلى مطالب رواد مسجد «أبو غنام»

واستمع «الرفاعي»، إلى مطالب رواد مسجد «أبو غنام»، وتعرف منهم على حالة المسجد الأثري، وما يحتاجه من أعمال تطوير وصيانة وترميم، واعداً إياهم بحل مُشكلة المسجد في أقرب وقت مُمكن، وتطوير حديقة المسجد لتكون مُتنفساً لأهالي مدينة بيلا.

وناشد العديد من أهالي مدينة بيلا، الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمُخاطبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسُرعة بدء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام»، حفاظاً على التراث الأثري والمعماري، وحفاظاً على حياة المُصلين والزائرين.

كما طالب الأهالي أيضاً، بوضع المسجد على خريطة السياحة الداخلية لمحافظة كفر الشيخ، وإبراز مكانته التاريخية والأثرية، ولاسيما أنه يُعد أحد أقدم مساجد المحافظة.

وقال الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، إنه حرص على تفقد مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا للوقوف على حالته، وما يتطلبه من أعمال ترميم وصيانة، وأنه تفقد المسجد من الخارج نظراً لغلق المسجد من قبل الأوقاف حرصاً على سلامة رواد المسجد، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم اعتماد مبلغ 9 ملايين و300 ألف جنيه لإجراء أعمال الترميم بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار والتي ستقومان بتنفيذ الأعمال.

وأكد «الرفاعي»، في بيان له، أنه من المُفترض أن تقوم وزارة السياحة والآثار بالإشراف على أعمال ترميم المسجد ومتابعة ذلك، وتقوم وزارة الأوقاف بالتنفيذ وتحمل كافة نفقات الترميم، مُشيراً إلى سيتقدم بطلبات إحاطة لمعرفة سبب التأخر في بدء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام».

مسجد «أبو غنام»، له أهمية كبرى

وأوضح «الرفاعي»، أن مسجد «أبو غنام»، له أهمية كبرى، وهو واحد من أقدم المساجد الأثرية الموجودة في محافظة كفر الشيخ، وأعظمها قيمة، ويحظى المسجد بشهرة واسعة، وأنه سيتم الإسراع في عملية ترميم المسجد ليعود إلى سابق عصره مرة أخرى، باعتباره منارة لمدينة بيلا.

كانت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، قد قرّرت أمس الخميس، غلق مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، بناءً على تقرير الإدارة الهندسية، وذلك بعد تسرب مياه الأمطار من سقف المسجد خلال موجة الطقس السيئ الأخيرة، وخطورة وضع المسجد خلال الفترة الحالية.

وجاء قرار غلق مسجد «أبو غنام» حفاظاً على سلامة وصحة رواده من أهالي مدينة بيلا، ولدرء الخطر عنهم، ولحين بدء ترميمه بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذي عُرف عنه التقوى والصلاح وله كرامات عظيمة، إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد في العصر المملوكي الشركسي، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضي الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

مسجد «أبو غنام» تم تسجيله كأحد الآثار الإسلامية عام 2001م، ومرّ على تاريخ إنشاء المسجد أكثر من 744 عاماً، وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة في تاريخ البناء والعمارة، إلى أن طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح في طي النسيان، وبات مُهدداً بالانهيار في أي وقت.