الصحة العالمية: الوضع الإنساني في تيجراي كارثي والعالم مشغول بأوكرانيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، إن الوضع الإنساني في إقليم تيجراي بإثيوبيا كارثي، في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم على الحرب في أوكرانيا.

جيبريسوس: يجب عدم نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى التي تحدث في جميع أنحاء العالم

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي، الدول الأعضاء والمجموعات الإنسانية على: عدم نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى التي تحدث في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه «بسبب الصراع المستمر في إثيوبيا، مُنع ما يقرب من 6 ملايين شخص من قبيلة تيجراي من الوصول إلى الأموال والوقود والاتصالات، ولم يتم تسليم أي طعام إلى المنطقة منذ ديسمبر الماضي».

وأكد جيبريسوس أن الوضع كارثي في تيجراي بإثيوبيا، حيث يعاني 83% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، لافتا إلى أن حوالي ثلاثة أرباع المرافق الصحية تضررت أو تدمرت.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة نقلت جوا 33 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المنطقة في فبراير، وهي أول شحنة من هذا النوع منذ يوليو من العام الماضي.

الصحة العالمية: لا يوجد مكان تتعرض فيه صحة الملايين للتهديد أكثر من تيجراي

وأضاف جيبريسوس المنتمي أساسا لاقليم تيجراي: نعم، أنا من تيجراي، وهذه الأزمة تؤثر علي وعلى عائلتي وأصدقائي بشكل شخصي للغاية.. لكن بصفتي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فإن من واجبي حماية الصحة وتعزيزها أينما كانت مهددة، ولا يوجد مكان على وجه الأرض تتعرض فيه صحة الملايين من الناس للتهديد أكثر من تيجراي.