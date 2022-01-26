الصليب الأحمر يعلن إرسال شحنة إمدادات طبية إلى إقليم تيجراي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، اليوم، إرسال أولى شحناتها من الإمدادات الطبية منذ سبتمبر الماضي إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي بإثيوبيا.

الإمدادات تتضمن أدوية أساسية

وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم، إلى أن الإمدادات تتضمن أدوية أساسية فى أمس الحاجة إليها، وتوزع على المرافق الصحية في المنطقة.

وقال منسق الشئون الصحية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا ابوللو باراسا، إن هذه المساعدات تمثل شريان الحياة لآلاف الأشخاص، مشددًا على الأهمية القصوى لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

اللجنة الدولية تعتزم تنظيم رحلات جوية أخرى

وأضاف أن اللجنة الدولية تعتزم تنظيم رحلات جوية أخرى تحمل مساعدات طبية في الأيام والأسابيع المقبلة، كما تخطط لإرسال قافلة إنسانية برا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأكد أن اللجنة الدولية تواصل تقديم المساعدات الطبية للمرافق الصحية في منطقتي أمهرة وعفار، وتأثر تقديم الرعاية الصحية بشدة جراء النزاع، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي في شمال إثيوبيا يعمل في ظروف بالغة الصعوبة من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان.

مطالبات لأطراف النزاع بتيسير إيصال المساعدات

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع في إثيوبيا بضرورة تيسير إيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.