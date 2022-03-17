أستاذ بجامعة الزقازيق: بعض المحاصيل والحيوانات ستنقرض بسبب تغير المناخ

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المحاصيل الزراعية الغذائية كلها مرتبطة بشكل أو بآخر بدرجات الحرارة، وسرعات الرياح والرطوبة، لافتًا إلى أنه بسبب التغيرات المناخية هناك خلل في منظومة التغذية، موضحًا: «فيه بعض الأنواع من الثمار هتتلاشي وتنقرض».

قطب: الثمار ستحتاج لأموال طائلة حتى تتكيف مع المناخ

وأضاف «قطب»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أن بعض الثمار تحتاج إلى أموال طائلة لإدخالها في أنظمة مناخية مناسبة للأوضاع الجديدة، لافتًا إلى أن الحياة البيئية ترتبط بشكل مباشر بالمناخ، وأي خلل في المناخ سيؤدي إلى خلل في التنوع البيولوجي والبيئي وانقراض بعض الحيوانات.

قطب: ارتفاع درجة الحرارة لـ50 درجة سيوقف النشاط البشري

وأوضح أنه وفي حال ارتفاع درجة الحرارة لـ50 درجة مئوية فسيتوقف النشاط البشري، ويمكث الإنسان في المنزل حتى لا يصاب بضربات شمس ويفقد الوعي، لافتًا إلى أن طبقة الأوزون تحمي الإنسان من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، وهي قادرة على إصابة الإنسان بأمراض سرطانية خاصة أمراض الجلد، لأنها خطرة، وستؤدي للتلوث البيئي وتصيب الإنسان بالعديد من الأمراض.

باحث بمعهد طوكيو: خسائر في المحاصيل الزراعية

من جانبه، قال الدكتور أحمد العدوي، باحث ما بعد الدكتوراة بكلية البيئة والمجتمع في معهد طوكيو للعلوم والتكنولوجيا، إنه بالنسبة للمحاصيل الزراعية، فهناك الكثير من الخسائر جراء التغيرات المناخية التي تعاني منها دول العالم كافة.

وأكد «العدوي» أن بعض المحاصيل مثل الذرة من الممكن أن تنخفض إنتاجيتها بنسبة 25% في شمال أفريقيا عام 2100، والقمح سينخفض إنتاجه بنسبة 25% في عام 2050، معقبًا: «الباحثون من كل التخصصات بيشتغلوا على النقاط دي، ووضع سيناريوهات للتكيف مع التغيرات المناخية».