«البنك الدولي»: دول عربية ستصل درجة حرارتها لـ56 بسبب تغير المناخ

قال الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إن التغير المناخي له تأثير كبير على المدن، ومنذ الثورة الصناعية وحتى الآن ارتفعت حرارة كوكب الأرض نحو درجة مئوية، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل لأكثر من 1.5 درجة مئوية بشرط عدم تدخل الدول على مستوى العالم لتخفيض تأثيرات تغير المناخ.

وأضاف «ندا»، خلال تقرير عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق بصحبة الروبوت «توت»، اليوم الخميس، أن تأثيرات تغير المناخ عديدة للغاية، فمن المتوقع ارتفاع الحرارة بشكل كبير في الوطن العربي وشمال أفريقيا، فهناك بعض الدول ستصل حرارتها لـ 56 درجة، إذا لم يحدث تدخل في الفترة المقبلة للحد من تغير المناخ.

المزارعون سيتأثرون بتغير المناخ

وأشار إلى أن ارتفاع الحرارة في المنطقة سيكون له تأثيرات كبيرة، من ضمنها التأثير على العاملين في أماكن مكشوفة مثل العمالة في المجال الزراعة وصناعة التشييد، فيمكن أن تقل ساعات العمل لهم على 40%.

وأوضح خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إلى أنه من المتوقع دخول عدد كبير من الناس لدائرة الفقر، بسبب أشياء معنية بتغير المناخ، إذ أنه من المتوقع دخول 132 مليون إنسان على مستوى العالم دائرة الفقر بسبب تغير المناخ.

وأوضح أن ظاهرة اللاجئين لأسباب تتعلق بتغير المناخ ظاهرة في العالم والشرق الأوسط والوطن العربي، مثل ارتفاع منسوب المياه في البحار أو الفيضانات، وهذه الظواهر بالفعل لها تأثير كبير للغاية، ومن المتوقع زيادته في الفترة المقبلة.

المغرب العربي ثاني أكبر إقليم تأثرا بارتفاع منسوب البحر

وتابع: «الناس في الأماكن الساحلية أو الأماكن التي تتغير لأعاصير أو الفيضانات يتركون هذه الأماكن وبدأوا في الانتقال داخل البلد لأماكن أخرى، ويسببون ضغطا كبيرا على المدن، ويكونون عادة داخل المدن الفقيرة أو أطراف المدن، ما يضع عبأ على إدارة المدينة وتقديم الخدمات بها».

ولفت أن منطقة المغرب العربي ثاني أكبر إقليم على مستوى العالم تأثرا بارتفاع منسوب البحر بعد جنوب آسيا، موضحا أن أحد تحديات الوطن العربي هو شح المياه.