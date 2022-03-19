«اجمد إنت مش مِلكها».. اعرف إزاي تطلق نفسك لو العصمة في إيد مراتك

يسأل العديد من الناس حول الشروط الاستثنائية التي يمكن وضعها في عقد الزواج، والتي قد يتوسع فيها بعض الناس ما يؤدي للخروج عن سياق العقد، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى بطلان عقد الزواج نفسه.

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن عقد الزواج هو عقد مقدس وله شروط وضوابط معينة سواء في القانون أو الدين كما أنه لا يجوز التوسع في وضع بعض الشروط الاستثنائية والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى بطلان عقد الزواج.

وأوضح محفوظ، عبر بث مباشر مع «الوطن»، أنه من ضمن الشروط التي يمكن وضعها في عقد الزواج وهي العصمة في يد الزوجة ولكن كيف السبيل لخلاص الزوج في حالة أنه يريد إنهاء علاقة الزوجية مع زوجته.

حالات تطليق الزوجة نفسها

واستكمل «محفوظ»، أن الأصل في عقد الزواج أن حق الطلاق مكفول للرجل وحده ويجوز له في كل الأحوال حتى ولو كانت زوجته هي من بيدها العصمة أن يطلق نفسه منها، أو إن صح التعبير أن يطلقها، حيث إن العصمة في يد الزوجة هو شرط استثنائي في عقد الزواج وهو ليس الأصل -بحسب المحامي.

وأوضح المحامي: أن للزوجة أن تطلق نفسها طلقة بائنة في حالة وجود العصمة في يدها، أما الحالة الأخرى التي يمكن للزوجة أن تنهي رابطة الزوجية بينها وبين زوجها وهي المحكمة إذا أقامت الزوجة برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة المختصة حال عدم وجود العصمة في يدها ويكون التفريق بينهم بحكم المحكمة .

المحامي: هناك شروط قد تبطل عقد الزواج

واختتم المحامي أن هناك بعض الشروط الشاذة التي قد توضع في عقد الزواج والتي منها تأخير الإنجاب لمدة 3 سنوات، مشدداً على أن هذا الشرط قد يصل إلى بطلان عقد الزواج، حيث إن الهدف من الزواج طبقا للدين هو التكاثر والإنجاب وبذلك يكون قد أخل بركن وهدف أساسي من أهداف الزواج وهو التكاثر وعمارة الأرض.