بث مباشر.. السيسي يشهد مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع طاجيكستان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، منها مذكرات بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي في البلدين.

مذكرات تفاهم بين مصر وطاجيكستان

كما شهد الرئيس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ولجنة الشباب والرياضة بطاجيكستان، ووقعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ورئيس لجنة الشباب بطاجيكستان، وكذلك وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ووزير المعارف والعلم بجمهورية طاجيكستان، اتفاق تعاون بين الوزارتين.

اتفاق صداقة بين جنوب سيناء و«خاتلون» بطاجيكستان

كما شهد اللقاء توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم خاتلون بجمهورية طاجيكستان، من جانب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الطاجيكستاني، كما وقّعا مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمصر، ومكتبة طاجيكستان القومية ومعهد الآثار الخطية لدى هيئة رئاسة أكاديمية العلوم بطاجيكستان.