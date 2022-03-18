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السيسي لسيدة اشتكت من «الإيجار الجديد»: قدموا في الإسكان الاجتماعي وإحنا عاملين تسهيلات

كتب:

محمد عزالدين
10:32 م | الجمعة 18 مارس 2022
الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية

الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء تفقده عددا من المشروعات بمصر القديمة والقاهرة التاريخية، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

وقال أحد المواطنين إنه يعمل استورجي موبيليا، ليسأله الرئيس السيسي: «عاوزني أساعدك؟»، ليرد عليه: «ربنا يخليك».

عايزين شقة يا ريس

وطالبت زوجة المواطن من الرئيس السيسي بتوفير شقة لعائلتها، قائلة: «نفسنا في شقة، لأننا قاعدين في إيجار جديد ومتبهدلين»، فرد عليها الرئيس: «ليه مش مقدمين في الإسكان الاجتماعي؟» فردت عليه: «مش عارفين نعمل إيه».

وأضاف الرئيس السيسي: «إحنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس حتى اللي ظروف عملها زي جوزك محمد».

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