إثيوبيا تعين سفيرا جديدا لها في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعيين سفير جديد لها في القاهرة، ضمن قائمة السفراء الجدد لدول ‏مختلفة.‏

الخارجية الإثيوبية: تعيين حسن إبراهيم سفيرا لإثيوبيا لدى مصر

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا المفتي، في بيان رسمي إن الوزارة عينت، حسن إبراهيم، سفيرا لإثيوبيا لدى مصر، «في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك.

وأوضح المفتي أن «بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا، وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد».

وأضاف أن «ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى».

الرئيسة سهلوك زودي عيَّنت السفراء الجديد بعد تلقيهم تدريبا مكثفا

وتابع أن «السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهلورك زودي، بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوما».

وكان ماركوس تيكلي، سفير إثيوبيا السابق، في القاهرة، قال في تصريحات بشهر سبتمبر الماضي، إن «السفارة ستغلق في القاهرة ابتداء من أكتوبر 2021، لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لأسباب اقتصادية ومالية لتقليل النفقات»، وفقا لتصريحات صحفية.

وأكد تيكلي أن القرار لا علاقة له بقضية سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن «مفوض السفارة سيدير شؤونها خلال فترة التعليق».

وجاء تصريح تيكلي، تزامنا مع قرار إثيوبيا بإغلاق حوالي 30 سفارة مؤقتا في عدد من الدول، بما في ذلك مصر وكندا، وعبر دول الخليج، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة الأفريقية.