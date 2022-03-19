موضوع خطبة الجمعة القادمة: «التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين»

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة المقررة بتاريخ 23 مارس 2022 الجاري، تحت عنوان «التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجًا»، ومن المقرر أن تنشر الوزارة نص موضوع الخطبة خلال الساعات القليلة المقبلة، وطالبت الوزارة أئمتها بالإلتزام بموضوع الخطبة وألا تتجاوز مدتها عن 10 دقائق.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

ومن المقرر أيضا أن تقوم وزارة الأوقاف ببث تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجًا»، في إطار سلسلة الخطب الصوتية التي تبثها الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب، فضلا عن ترجمة الخطبة إلى عدة لغات.

التكافل المجتمعي

ومن المقرر أن يتناول موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، عدة محاور منها رعاية الوالدين والمسنين وإبراز حث الإسلام على رعايتهم، كما يتطرق الموضوع أيضا إلى حقوق الوالدين وبرهما، فضلا عن استعراض مظاهر العناية بالمسنين في الإسلام.

وتستشهد الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة بالعديد من آيات الذكر الحكيم فضلا عن الأحاديث النبوية الشريفة، وتنشر الوزارة نص موضوع الخطبة عبر موقعها الرسمي وصفحتها وصفحة الوزير على فيس بوك، كما تبث تسجيلا صوتيا على قناتها بموقع يوتيوب في إطار سلسلة الخطب الصوتية لها فضلًا عن ترجمة الخطبة لعدد من اللغات.

وبالإضافة إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف الذي يتناول التكاتف المجتمعي، أعلنت الوزارة عن ترجمة خطبة الجمعة التي ألقيت أمس بعنوان «التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات» إلى تسع عشرة لغة، إضافة إلى نشرها مكتوبة باللغة العربية.