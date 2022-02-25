«الإسراء والمعراج».. موضوع خطبة الجمعة بمقر انتخابات المهندسين

تناول الشيخ «مرسي الصافي»، خطيب بالأوقاف، وقارئ مبتهل في الإذاعة والتليفزيون، موضوع «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة»، في خطبة الجمعة داخل خيمة لجان التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، منذ قليل، مؤكدا أنها معجزة ثابتة في القرآن الكريم.

الإسراء والمعراج

وقال «الصافي»، في خطبة الجمعة، إن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة متسائلا: «كيف يتم إنكار ما ذكره الله تعالى؟».

وكانت وزارة الأوقاف، خصصت موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة»، وأكدت فيها أن الله تعالى فرض الصلاة في رحلة المعراج، تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، وأوضحت الوزارة، أن رحلة الإسراء والمعراج كانت حافلة بالمنح الإلهية، والعطايا الربانية التي اختص الله (عز وجل) بها هذه الأمة، ومن أعظمها فريضة الصلاة.

انتخابات نقابة المهندسين

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة والتي تقام بالحديقة الصينية بمركز المؤتمرات أداء صلاة الجمعة في مقر الخيمة الكبيرة التي تضم لجان التصويت، حيث قام أحد الشيوخ بتلاوة القرآن في الإذاعة الداخلية للجنة.

انتخابات نقابة المهندسين

وتم تجهيز مقر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة حتى يتسنى للناخبين أداء صلاة الجمعة، وشهدت الانتخابات اقبالا متوسطا على عملية التصويت التي بدأت في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، وتوقف التصويت أثناء صلاة الجمعة قبل أن يتم استئنافها مرة أخرى عقب انتهاء الصلاة.

وتنوعت أساليب وصور الدعاية الانتخابية ما بين توزيع «بونبون وبوسترات وأوراق دعائية للمرشحين»، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في نقابة مهندسين القاهرة 240 ألف من اجمالي أكثر من 750 ألف ناخب على مستوى الجمهورية لهم الحق في الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كافة المراكز النقابية على مستوى الجمهورية.

النقابات الفرعية

وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ اليوم المرحلة الأولى باختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.