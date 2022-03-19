فتى الشاشة الحائز على وسام الجمهورية.. أبرز المحطات في حياة شكري سرحان

امتلك شكري سرحان من مؤهلات النجومية والموهبة، ما جعله صاحب أعلى رصيد من قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، وهذا ما جعله محط اهتمام المخرجين والمنتجين، ليكون ابن النيل وفتى الشاشة أبرز صناع السينما وقوتها الناعمة على مدار السنوات الماضية، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» ، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا تزامنا مع ذكرى وفاته.

حصل شكري سرحان على العديد من الجوائز، منها أفضل ممثل والتي حصل عليها أكثر من 8 مرات عن أدواره في أفلام «شباب امرأة» و«اللص والكلاب» و«الزوجة الثانية» و«النداهة» و«ليلة القبض على فاطمة»، ومنحه الرئيس جمال عبدالناصر وسام الدولة عن فيلم «رد قلبي».

وسام الجمهورية

أول عمل شارك فيه كان فيلم «نادية» عام 1949م، وفي العام نفسه قدمه المخرج والمنتج حسين فوزي في «لهاليبو» أمام نعيمة عاكف، وهو ما حفز المخرج يوسف شاهين ليسند إليه بطولة فيلم ابن النيل في عام 1961م، وهو العمل الذي شكل انطلاقته الفنية الحقيقية التي حولت الأنظار إليه.

الفن عشق منذ الصغر

عشق شكري سرحان التمثيل والفن وهو في سن صغيرة، إذ كان شقيقه الأكبر صلاح يشارك في إحدى الفرق المسرحية الخاصة، وكان يتابع مسرحياته على مسرح الأزبكية.

كذلك كان يحرص على مشاهدة الأفلام في سينما الهلال الصيفي، وكانت بجوار منزله فكان يتابع أفلامها من أسطح العمارات المجاورة.

وبينما كان يلجأ الجيران لطلب النجدة لتفرقة أولاد الشارع من السطح، كان شكري يجتمع بعدها مع أبناء حارته ليمثل المشاهد الخاصة بالعمل الذي شاهده، ومع الوقت قرر أن يلتحق بفريق التمثيل في مدرسته.