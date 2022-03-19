أجهزة كهربائية بـ«نص الثمن».. حل ذكي وسهل لإنعاش المبيعات في عيد الأم

أتاحت العديد من متاجر الأجهزة الكهربائية، والمستلزمات المنزلية، خيار«التخفيض والتقسيط»، أملًا في إنعاش مبيعاتها في عيد الأم، حيث قدمت سلاسل متاجر شهيرة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 50% من جميع الفرع بشرط التقسيط بنظام «ميني كاش».

تقسيط المنتج حتى 36 شهراً عن طريق نظام ميني كاش

ويعد نظام «الميني كاش» هو أحد أبرز أنظمة الشراء بالتقسيط، في عدد من المتاجر للتسهيل على المواطنين في الشراء بشكل التقسيط، بدلًا من الدفع الفوري مقابل السلع التي يتم شرائها، حيث تمنح المحلات عملائها فرصة أكبر لشراء المنتجات التى يرغبون بها فى أى وقت، وبذلك يمنح العميل حرية أكبر لشراء المنتجات، لذلك فهو يعتبر النظام المثالي لتحسين مبيعات الشركات، ويعتبر حل ذكي وسهل لكل العملاء، وذلك بتكلفه بسيطة جداً تصل إلى 25 جنيه فقط.

وتعتمد متاجر الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، نظام شراء المنتجات بنظام «الميني كاش»، يتم دون دفع مقدم للمنتجات، كما يتم تقسيط المنتج حتى 36 شهرًا،

نظام الميني كاش

قال عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن «نظام الميني كاش» يراعي الظروف الاقتصادية لكثير من الأسر، وتستهدف في الوقت ذاته دوران رأس المال بسرعة للتجار ودفع نمو المبيعات.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها طريقة تعتمد عليها متاجر الأدوات المنزلية، والكهربائية لتحسين حركة البيع ولشراء وزيادة المبيعات للمنتجات، خاصة في ظل الركود التي تشهدها عدد من المنتجات والقطاعات خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية، يتجه الكثير من أصحاب المتاجر لعمل العديد من العروض خاصة مع موسم عيد الأم، والتي يزداد فيها الطلب على الأجهزة المنزلية والكهربائية، وكذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد، حيث يزداد نسبة الاقبال وكذلك المبيعات.