إزاي تشتري شقة سكنية بنظام التقسيط وبأرخص الأسعار؟

بمجرد أن يقترب الشاب من سن الزواج، يبدأ في البحث عن شقة لشرائها حتى يتمكن من بدء حياته الزوجية مع شريكة حياته، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الأمر بمثابة أمر جلل وعائق كبير لهم، فلم يكن لديهم المال الكافي لشراء شقة خاصة بهم ودفع ثمنها دفعة واحدة.

وتحرص الكثير من البنوك على تقديم فرصة شراء الشقق بنظام التمويل العقاري من البنوك، إذ يقوم البنك بشراء الشقة المطلوبة للعميل، ويقوم العميل بدفع القسط الشهري الخاص به للبنك، ويقدم البنك العربي الأفريقي فرصة الحصول على قرض التمويل العقاري لشراء شقة بأقل سعر عائد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل قرض التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي، والذي يمكن العميل من شراء شقة بنظام التقسيط وبأقل الأسعار، وفق خدمة عملاء البنك كالتالي:

مميزات قرض التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي

- يقدم البنك لعملائه تمويل طويل الأجل لتسهيل امتلاك شقة سكنية.

- يمنح البنك للعملاء فترة سداد تصل إلى 15عاما، مع معدلات فائدة تنافسية ومتغيرة تتيح للعميل الاستفادة من انخفاض معدل الفائدة والقدرة على إعادة جدولة تمويله، أو سداد تمويله جزئيًا أو كليًا في أي وقت.

- يحرص البنك على سرعة التمويل وسهولة الإجراءات.

- يمنح البنك العملاء فرصة التسديد بنظام الأقساط الشهرية وتكون متساوية، تتيح للعميل إدارة ميزانيته.

- يمنح البنك عملاءه فرصة الحصول على قرض التمويل العقاري بفائدة متغيرة.

- سهولة إعادة الجدولة، وإمكانية السداد الجزئي أو الكلى.

- الشفافية ووضوح الرسوم والتكاليف.

- حلول تمويلية مصممة لك وطرق متعددة للسداد.

- هذا القرض مصمم لتمويل الوحدات السكنية فقط.

- تصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة.

- يمنح البنك العملاء فترة سداد تصل إلى 15عاما.

شروط قرض التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي

- أن يكون الحد الأدني لعمر الراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري 25 عاما.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 65 عاما.

- يمنح البنك قرض التمويل العقاري للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

- يمنح البنك القرض للمصريين المقيمين، والمصريين المقيمين بالخارج وغير المصريين المقيمين.

- يجب أن تكون الوحدة المطلوب شراءها مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.