«الإفتاء» توضح حكم العمل في مهنة التصوير والفيديو وتعليق صور الصالحين

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي فتوى حول حكم العمل بمهنة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وقد أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، على سائل لديه استوديو للتصوير، ولا يملك شيئًا غيره، وعمله في الاستوديو كالآتي: تصوير صور فوتوغرافية شخصية، وتصوير صور الزفاف داخل الاستوديو، وكذلك تصوير كاميرا فيديو للزفاف وأعياد الميلاد، وطلب السائل الإفادة عن حكم الشرع في هذا العمل.

حكم العمل في التصوير

وقال الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، في حوار سابق له، «نرى أنه لا بأس باتخاذ الصورة التي لا ظلّ لها، وبناء على ذلك: يكون التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) المعروف الآن لا بأس به متى كان الدافع إليه شريفًا ومفيدًا للناس مثل: الصور لجوازات السفر والبطاقات وغيرها، وكذلك بالنسبة لتصوير الأفراح وحفلات الزفاف، وما شابههما. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم تعليق صور الصالحين

وفي فتوى أخرى تجيب عن سؤال: ما حكم تعليق صور الصالحين؟ وهل صحيح أنها تمنع من دخول الملائكة؟، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت أمرٌ جائز شرعًا ما لم تشتمل على محرمٍ، فإذا ما كانت صورًا للصالحين أو لأصحاب الفضل صار ذلك مندوبًا إليه؛ لما في مشاهدة صورهم من البرّ بهم، وتذكرهم والاقتداء بصلاحهم، وقد ورد في أقوال العلماء ما يتضمن أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين.

وواصل علام: «والمقرر أن تلك الصور لا تمنع من دخول الملائكة؛ لأن المقصود بالصور التي تمنع دخول الملائكة هي التماثيل التي تُتَّخَذ للمضاهاة أو العبادة والتعظيم، أو لأن المقصود بالملائكة ملائكة الوحي، فيكون النهي مخصوصًا ببيت النبوة، ولامتناع مفارقة الحفظة من الملائكة للإنسان على كل حال، والله سبحانه وتعالى أعلم».