"الرياضة" تطلق مسابقة في التصوير الفوتوغرافي بجوائز تصل لـ2500 جنيه

تعلن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن تنظيم مسابقة فنية "وجوه من بلدي" في مجال التصوير الفوتوغرافي online للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزي التقليدي الخاص بكل محافظة مصرية.

شروط المسابقة

- أن يتراوح عمر المتسابق بين 18 إلى 35 عامًا.

- أن تكون الصورة أصلية وليست مقتبسة من أي مصدر وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق.

- يجب ألا تكون الصورة قد شاركت في أي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي من قبل.

- يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأي حجم دون توقيع أو كتابة أي نصوص مكتوبة على الصورة.

- يشترط أن تكون الصورة تعبر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة بشرط ألا يؤثر على مصداقية أو أصالة الصورة.

- يسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وأن تكون بصيغة TIFF أو JPEG.

- يتم إرسال الصور المشاركة على البريد الإلكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة، وترسل معها بيانات المشارك (الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، المحافظة) ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الأصلية في حال طلبها على بوابة مصر للشباب والرياضة على الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=faces

جوائز المسابقة

- يحصل المركز الأول على 2500 جنيه.

- يحصل المركز الثاني على 1750 جنيهًا.

- ويفوز المركز الثالث بـ1250 جنيهًا، بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير للأعمال المميزة.

وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة حنان محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور هشام مرعي أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافية والتليفزيون بنفس الكلية.