خطة «الشباب والرياضة» للاحتفال بيوم السعادة العالمي غدًا

تشارك وزارة الشباب والرياضة، غدًا الأحد، لأول مرة في احتفالات يوم السعادة العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة، وذلك من خلال خطة تنفذها الإدارات المختصة بالوزارة لتنظيم احتفالات بهذه المناسبة.

تدريبات مكثفة على المهارات والفنون والغناء

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجَّه الإدارات المختصة بالوزارة لوضع خطة عمل وتدريب للشباب المشارك في احتفالات يوم السعادة العالمي، لضمان خروجها بالشكل الأمثل الذي يناسب أهمية الحدث، والمستوى اللائق بوزارة الشباب والرياضة، وبرامجها ومهرجاناتها الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

وعكفت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تنظيم ورش عمل وتدريبات مكثفة للشباب المشارك في كافة المجالات الفنية والثقافية والإبداعية، مستغلين في ذلك توفير الوزارة كافة الإمكانات والقدرات الشبابية الهائلة التي حققت نجاحات كبيرة، بالإضافة إلى عناصر الشباب الموهوبة من الجامعات، وتضمنت خطة الاستعدادت للاحتفال بيوم السعادة العالمي العديد من الإجراءات ومن بينها:

شباب 18 جامعة يشاركون في الاحتفالات

- اختيار الشباب المشارك في احتفالات يومي السعادة وعيد الأم في 20 و21 مارس الجاري من 18 جامعة.

- التنسيق مع مراكز الفنون بالجامعات للاحتفال بمناسبتي يوم السعادة العالمي، وعيد الام.

- اختيار والتدريب على الأغاني التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي.

- قامت وزارة الشباب والرياضة بتدريب طلاب مراكز الفنون بالجامعات في مجال الكورال.

طرح أغانٍ مختارة في الاحتفالات على السوشيال ميديا

- سيتم طرح الأغاني المختارة الخاصة بهاتين المناسبتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

- التدريب في باقي المجالات الخاصة بمسابقة «صوت الفن».

- تقديم عروض فنية تتناول قصص بطولات مصرية تهدف لعرض أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية وعرضها بأسلوب فني.

- شارك في تدريبات «صوت الفن» جامعات (الأقصر، المنيا، سوهاج، حلوان، القاهرة، أسيوط، قناة السويس، دمنهور، الفيوم، كفر الشيخ، العريش، المنوفية، الإسكندرية، طنطا).