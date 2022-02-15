«تأهيل ملاعب ونوادي وفرق رياضية» هدية وزارة الشباب لقرى الشيخ زويد

تفقد كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الملاعب ومراكز الشباب الخاصة بالقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، للعمل على إعادة النشاط الرياضي بها، وذلك بحضور وفد من المديرية.

إعادة التأهيل

أكد «راشد»، في بيان له، أنه يتم حاليا تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي طالب بعودة النشاط الرياضي في القرى بشكل عاجل، وإعادة تأهيل الملاعب والنوادي والفرق الرياضية، ودخولها ضمن الدوريات والمسابقات السنوية والنصف سنوية على مستوى المحافظة، وأيضا على مستوى المحافظات الأخرى.

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وكلف بإزالة مركز شباب الخروبة بالكامل، والتخطيط لبناء مركز رياضي كبير، بشكل أكثر تنظيما يتماشى مع المرحلة المقبلة، إذ أن المبنى متهالك وقديم ولا يصلح للترميم.

ألعاب للأطفال

أيضا، تفقد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، مركز شباب الظهير جنوب الشيخ زويد، بعد إمداده بعدد من ألعاب الأطفال وطاولات التنس والبلياردو والمراجيح، وغيرها من ألعاب الأطفال.

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وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب الشيخ زويد، يناير الماضي، وهو هدية من وزير الشباب والرياضة للأهالي الشيخ زويد.