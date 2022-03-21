عبد الفتاح الشعشاعي.. عمدة تلاوة القرآن ومقرئ مأتم سعد زغلول «فيديو»

من بين شيوخ تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والإسلامي يبرز اسم الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي الذي تحل ذكرى مولده رقم 132 اليوم الاثنين، حيث ولد في 21 مارس من العام 1890 م بقرية «شعشاع» في محافظة المنوفية، حيث سميت القرية باسم جده، كما يعد وريث تلاوة الذكرة الحكيم عن والده ووالده الشيخ محمود إبراهيم الشعشاعي، وقد تميز الشيخ الشعشاعي بالصوت الندي في التجويد والترتيل لاسيما وقد وصفه البعض بأنه عمدة فن التلاوة في عصر الرعيل الأول للقراء في مصر والعالم العربي.

حياة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

كانت حياة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي حافلة بالأحداث والشخصيات التي عاصرها أو تلك التي تتلمذت على يديها وفقا للمعلومات المنسوبة لسيرته الذاتية، ومنها أنه حفظ القرآن الكريم، على يد والده الشيخ محمود في 10 سنوات، فأتم حفظ القرآن في عام 1900، وسافر الشيخ الشعشاعي، بعد ذلك إلى طنطا، لطلب العلم من المسجد الأحمدي، وتعلم التجويد وأصول المد بالطريقة العادية، قبل أن يلتحق بالأزهر الشريف لدراسة القراءات.

عاش الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قسطا من حياته في بداية انتقاله إلى القاهرة بحي الدرب الأحمر، وقد كَوَّن فرقة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد، لكن فرقة التواشيح لم ترض طموحه، ليتجه إلى دولة التلاوة فزامل أساطينها ومنهم الشيخ علي محمود، والشيخ محمد رفعت، وكانت خطواته الأولى في عالم الشهرة حينما قرأ القرآن بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وصار بعد هذه الليلة له مريدين وتلاميذ ومنهم الشيخ محمود علي البنا والشيخ أبوالعينين شعيشع.

مأتم سعد زغلول

قرأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في مأتم سعد زغلول باشا، وعدلي يكن باشا، وثروت باشا، فأصبح الشعشاعي الذي نعرفه الآن، كما التحق بالإذاعة المصرية عند افتتاحها، فكان ثاني قارئ يقرأ بها فِي عام 1934 م، بعد الشيخ محمد رفعت، وكان يتقاضى راتبًا سنويًّا قدره 500 جنيه مصري.

ويعتبر الشيخ الشعشاعي أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة والمسجد النبوي ووقفة عرفات من عام 1948 م، كما سافر إلى العراق عام 1954 م، وتكررت الزيارة بعد ذلك عامي 1958 م و 1961 م، وعُين قارئًا لـ مسجد السيدة نفيسة، ثم مسجد السيدة زينب عام 1939 م، وحاز على العديد من أوسمة وزارة الأوقاف.

وفاة الشيخ الشعشاعي

توفي القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 11 نوفمبر عام 1962م، تاركا مكتبة صوتية للقرآن الكريم تضم أكثر من ( 400 ) تسجيل موجودة بالإذاعة المصرية، كما ورث ابنه إبراهيم الشعشاعي خدمة كتاب الله كما ورث هو عن ابيه هذا الشرف.