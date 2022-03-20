انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري في العلمين الجديدة بحضور «الوزير»

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مار لوج 11»، تحت عنوان «نحو اقتصاد أزرق مستدام»، والذي يقام في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور هشام أبو زيد وزير النقل والجسور بدولة السودان، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة دينا الظاهر مدير النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتورة كليوباترا ومبيا هنري رئيس الجامعة البحرية الدولية، والدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

تطوير الموانئ في مصر

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر، اليوم الأحد، على الدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، في تنمية وتطوير صناعة الموانئ والنقل البحري ونقل الخبرات لمواكبة التطورات المتجددة في مجال النقل البحري والموانئ واللوجيستيات ومد جسور التعاون بين الموانئ العالمية.

مطروح بوابة مصر الغربية

وقال المحافظ إن مطروح هي بوابة مصر الغربية، والمطلة على جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط بامتداد ساحلي 455 كم، وبعمق صحراوي 400 كم، مما أعطى لها العديد من المقومات التنموية والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية في العديد من المجالات، خاصة في مجال النقل، ومع إطلاق العديد من المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، والتوسع في إنشاء مزيد من هذه المدن وفقًا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، كمدينة رأس الحكمة الجديدة، ومشروع تنمية غرب مصر مع بدء التنفيذ لإنشاء الميناء الدولي بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة، بما يحمله من مخطط استراتيجي عالمي لميناء تجاري ومنطقة تجارية وصناعية عالمية، امتداد للتنمية إلى عمق المناطق الصحراوية، وما يوفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

طفرة كبرى في مجال النقل بمطروح

يأتي ذلك بالاضافة إلى محاور النقل الكبرى التي امتدت إلى مطروح، ومن مطروح إلى شمال أفريقيا كمحور «الضبعة - روض الفرج»، وطريق «سيوة - جغبوب» بطول الطريق 90 كم، ليربط مصر مع ليبيا وغيرها، بما يعد طفرة كبرى في مجال النقل بالمحافظة، وما تمثله من أهمية تقوم عليها العديد من المحاور التنموية والاستثمارية الجديدة، متمنيًا النجاح للمؤتمر وتحقيق أهدافه والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة لخدمة مجال النقل البحري والموانئ.

دور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق

ويشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري، لفيف من الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري والموانئ واللوجستيات والنقل متعدد الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الإلكترونية، ويقدمون أوراقا بحثية في هذا الشأن.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، كما يقام على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ IME، والذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري والموانئ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.