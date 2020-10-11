محافظ مطروح: الدولة تهتم بقطاع النقل وافتتاح ميناء جرجوب البحري قريبا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة واعدة بما تمتلكه من مقومات سياحية وساحلية، تمتد لأكثر من 400 كم جنوب البحر الأبيض المتوسط، من مدينة الحمام شرقا وحتى الحدود الغربية لمصر مع الشقيقة ليبيا، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت باستغلال تلك المقومات، مع إنشاء ميناء جرجوب البحرى بالنجيلة، والاستعدادات الجارية لافتتاحه قريبا، وما سيحققه من نقلة نوعية وتطويرأعمال النقل البحري اللوجيستي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد "شعيب"، أن الاهتمام الذي توليه الدولة حاليا بمحافظة مطروح، من مشروعات قومية كإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وميناء جرجوب البحري الدولي، وغيرها من المشروعات القومية، سيعود بالخير على مصر، وينعكس إيجابيا على وضع المحافظة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطه تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتوفير مزيد من فرص العمل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحرى واللوجيستيات "مارلوج"، في نسخته التاسعة، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر 2020، تحت عنوان "آثار الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانىء".

وحضر الجلسة الافتتاحية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، نيابة عن وزير النقل، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ.