الأم المثالية بأسيوط: «وصلت الليل بالنهار عشان أربي ولادي.. ومكانش حيلتي غير المعاش»

قالت علية عبدالهادي أبو الليل، الأم المثالية بأسيوط، إن لديها ثلاثة أبناء جميعهم حصلوا على مؤهلات عليا.

وأضافت أنها من مواليد قرية نزالي جنوب مركز القوصية في محافظة أسيوط، وأن ابناءها الثلاثة؛ هم: خالد أحمد علي حسين، بكالوريوس تجارة، وعلي أحمد حسين، ليسانس شريعة وقانون، وإبراهيم أحمد علي ماجستير تربية.

أرملة أحد أبطال أكتوبر

وأشارت إلى أن زوجها توفي الزوج، وابنها الأصغر يبلغ من العمر عامين ونصف، مضيفة أن زوجها شارك في حرب 1973.

وأكدت الأم المثالية، أنها واصلت الليل بالنهار من أجل أبنائها، وجعلت أولياتهم استكمال تعليمهم في ظل ظروف صعبة وليس لها مصدر رزق غير المعاش الذي تركه الزوج.

نصيحة الأم المثالية للشباب

ووجهت نصيحة للشباب بضرورة وضع التعليم في أولياتهم لبناء الوطن، موجهة الشكر للرئيس السيسي الذي اهتم بالصعيد، ووجه له المبادرات وخاصة حياة كريمة التي أعادت للقرى وجهها المشرق.