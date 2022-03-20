تفاصيل مصرع سيدة أثناء عمل جلسة تخسيس في حدائق الأهرام.. ابنة طبيب بشري

حدائق الأهرام في الجيزة، كانت على موعد جديد مع حادث أضحى حديث سكان المنطقة المعروفة بانتشار مراكز علاج التخسيس والإدمان، داخل فيلات وشقق سكنية، أغلبها غير حاصل على التراخيص اللازمة.

فزع السكان، بسماعهمِ دويّ سيارات الشرطة، التي توقفت أمام مركز لعلاج التخسيس- تتحفظ «الوطن» على ذكر اسمه- كانت أجهزة الأمن بمعاونة فريق من النيابة العامة، يستخرجون جثة سيدة في أوائل الثلاثينات من العمر وتُدعى «د. م»، ربة منزل، كان الجميع يسأل والرعب يطل من عينيه: «إية اللي حصل؟!».

فريق التحقيقات كان يضمُ إلى جانب مأمور قسم شرطة الهرم، العميد محمد الصغير، مفتش مباحث قطاع الغرب، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصل إلى أن المتوفاة حدثت لها تشجنات أثناء عمل جلسة تخسيس بالتبريد بمعرفة ممرضة ولفظت أنفاسها في الحال.

كشفت التحقيقات، عن مفاجأة أن الضحية، ابنة طبيب بشري، 65 عامًا، وأن مركز التخسيس يمتلكه اثنان حاصلان على بكالوريس علاج طبيعي.

النيابة العامة، باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت التحفظ على مركز التخسيس وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، والاستعلام من الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان عن حصول المركز على التراخيص اللازمة من عدمه، وما تزال التحقيقات مستمرة.