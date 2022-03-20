مصرع شاب أسفل عجلات القطار في كفر الشيخ

شهد مزلقان أبو تمادة، التابع لمدينة ومحافظة كفر الشيخ، مصرع شاب يعمل مديرا لأحد شركات الأغذية الشهيرة، أسفل عجلات القطار، وذلك خلال عبوره لشريط السكك الحديدية بالتزامن مع مرور قطار كفر الشيخ بيلا، وتم نقل الجثة بمعرفة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور قسم شرطة بندر كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان أبو تمادة بالقرب من عزبة الصعايدة، بمدينة كفر الشيخ.

انتقال ضباط الشرطة لمكان الحادث

وانتقل على الفور عدد من ضباط مباحث قسم شرطة كفر الشيخ، لموقع البلاغ، وتبين أنه خلال عبور المتوفى ويدعى محمد صابر محمد أبو العزم، 35 عاما، ويعمل مديرا لفرع إحدى شركات الأغذية من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة لشريط السكة الحديد، تصادف ذلك مرور قطار كفر الشيخ بيلا، واصطدم القطار بالشخص، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، كما تبين من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به، أن المتوفى مقيم بمركز السنطة، التابع لمحافظة الغربية.

بتر قدم سيدة تحت عجلات القطار

وفي وقت سابق، تعرضت سيدة لبتر قدميها، بعدما سقطت أسفل قطار قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق عقب سقوطها أثناء محاولتها استقلال القطار، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام.