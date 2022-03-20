«عبدالغفار»: لائحة قانون المجلس الصحي المصري لن تستغرق أكثر من 6 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المجلس الصحي المصري، هيئة خدمية مستقلة تقوم على تطوير التدريب للفريق الصحي في مرحلة ما بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية، حتى يكون هناك معايير موحدة لتدريب الفريق الصحي وشهادة موحدة يحصل عليها أصحاب التخصصات المختلفة للفريق الصحي، وهي شهادة مهنية، إضافة إلى امتحان موحد، لافتًا إلى أن وضع اللائحة التنفيذية لن يستغرق أكثر من 6 أشهر.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور: «يجب أن نطمن إلى أن الخريج الحاصل على هذه الشهادة على مستوى من الكفاءة العالية، ويقدم خدمة صحية آمنة للمواطن المصري؛ سواء طبيبا بشريا أو طبيبا للأسنان أو صيدلانيا أو من أعضاء التمريض، أو العلاج الطبيعي».

وتابع: «حتى يتخصص أعضاء الفريق الصحي فهم بحاجة إلى أماكن تدريب معتمدة ومدربين معتمدين ومناهج معتمدة، ثم امتحان يقيس الناتج من هذا التدريب، وهذه هي الفكرة التي بُني عليها التدريب»، مشيرًا إلى أن المجلس المصري مختص بالشهادات المعنية.

كيان مستقل يتبع الرئيس مباشرة

وأكد أن المجلس المصري كيان مستقل يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، مسؤول عن التعليم والتطوير المهني لكل أعضاء الفرق الصحية، ويخضع الجميع لامتحان موحد بشهادة واحدة في تخصص واحد، مثل جراحة المسالك البولية أو الجهاز الهضمي.

ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة

وتابع: «بعد انتهاء الطالب من دراسته الجامعية، يحتاج أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة والسكان، ولما صدر قانون تعديلات مزاولة مهن الطب اشترط النجاح في الامتحان المؤهل للحصول على الترخيص للأطباء البشريين، وهذا القانون يجعل النجاح في الامتحان المذكور تسري أحكامه على كل أعضاء الفريق الصحي».