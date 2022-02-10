مشروع قانون المجلس الصحي المصري يرفع مستوى الأطباء ويعتمد الشهادات المهنية

يسأل كثير من الناس عن تفاصيل مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لأنه يعتبر واحدًا من أهم وأبرز الأمور التي يناقشها مجلس النواب خلال الآونة الحالية، لاستهدافه خريجي كليات القطاع الصحي كافة.

أهداف مشروع قانون المجلس الصحي المصري

ومشروع قانون المجلس الصحي المصري، يستهدف عدَّة فئات، منها: خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة وكليات الطب في جامعة الأزهر والصيدلة والأسنان والطب البشري والتمريض والطب البيطري والعلاج الطبيعي، لاسيما تخصصات صحية أخرى وفق ما قرره مجلس الوزراء في إعلانه بشأنها.

وفي حالة التصديق بشكل نهائي على مشروع القانون، سيجري إنشاء «المجلس الصحي المصري» وهي هيئة خدمية عامة، حيث يكون لها شخصية اعتبارية، ويكون مقرها في القاهرة، بالإضافة إلى جواز إنشاء فروع أخرى لها في المحافظات المختلفة وتتبع رئيس الجمهورية، علاوة على أنه يشار في القانون إلى أن إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة المتمثلة في الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب في القوات المسلحة، تعتبر أحد فروع المجلس.

رفع المستوى التطبيقي والعلمي للأطباء

ويستهدف القانون رفع المستوى التطبيقي والعلمي للأطباء والذين يعملون في التخصصات الصحية المختلفة، إضافة إلى تنظيم مجالات الصحة داخل الجمهورية، مع اعتماد البرامج التدريبية المهنية الصحية العليا الخاصة بمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، والبرامج العلمية، وتطوير التدريب التخصصي الصحي على مستويات المهن الصحية وجميع التخصصات الصحية ورفع المستوى السريري (الإكلينيكي) والعلمي للأطباء.

ويهدف مشروع قانون المجلس الصحي المصري، أيضًا إلى اعتماد الشهادات المهنية أو قد ما يُستحدث في المستقبل لمن يستطيع اجتياز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية، التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية، بناءً على السياسة الطبية والصحية العامة للدولة وفق التوجيهات الرئاسية، حتى ينعم المواطن بحياة كريمة.