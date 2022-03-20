5 حلول.. خبير يقدم روشتة تقوية «الواي فاي» قبل رمضان

إذا كنت تعاني من بطء خدمات الواي فاي في منزلك، فهذه مرحلة بسيطة، ما عليك إلا اتباع مجموعة من النصائح التي ستساعدك في تحسين خدمات الإنترنت في منزلك، خصوصا في أيام شهر رمضان والذي يشهد استهلاكا كبيرا لخدمات الإنترنت، بحسب خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد، الذي أكد أن الواي فاي يعتبر أفضل الطرق لنقل خدمات الإنترنت بسهولة لكل المستخدمين.

وقال خالد لـ«الوطن»، إن تقنية استخدام الإنترنت عبر الواي فاي تتميز بكونها الأعلى من حيث سرعات الإنترنت، وأقل استهلاكا للطاقة من تقنية البلوتوث على سبيل المثال، ويتم استخدام أجهزة صغيرة الحاجم مثل الراوتر لتوفير الاتصالات لعدد كبير من المستخدمين.

إشارة الواي فاي تتأثر كثيرًا بالعوائق

وأضاف خالد، أن أفضل طريقة لتسريع خدمات الواي فاي، هو وضع الراوتر في مكان جديد، مشيرا إلى أن إشارة الواي فاي تتأثر كثيرًا بالعوائق، لذلك يجب جعل المُوجه في مكان متوسط في منزلك، دون عوائق، مطالبا المستخدمين باستخدام مقُويات الإشارة، والتي لا تحتاج إلى أي توصيلات سلكية، فقط بوجود مصدر طاقة دائم تقوم هذه المُقويات بإعادة بث إشارة الواي فاي التي تصل إليها، لتصل الإشارة إلى أماكن أبعد كثيرًا.

عدم اختراق شبكة الواي فاي

وأشار خالد إلى أنه يجب التأكد من أن شبكة الواي فاي غير مخترقة من أي شخص، حتى لا تتأثر بعدد المستخدمين، مطالبا باستخدام كلمات سر قوية حتى لا يتم اختراقها، بالإضافة إلى تغيير كلمات السر من وقت لآخر حتى لا يسهل اختراقها.

استخدام أحدث أنواع أجهزة الراوتر

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه يجب على المستخدمين، عدم ترك الراوتر في وضع التشغيل، بشكل دائم، موضحا أن في حالة عدم استخدام الراوتر يجب إغلاقه، ما يساعد في إطالة عمر الراوتر وتحسين الخدمات.

وقال خالد إن هناك أجهزة إصدارات عديدة للراوتر، ويجب استخدام أحدث أنواع هذه الأجهزة، خصوصا أن الأجهزة القديمة أقل توصيلا للإنترنت بعكس الأجهزة الجديدة والتى تقبل دائما التحديثات وتكون أسرع من غيرها.