الأم المثالية على مستوى الجمهورية: ربيت 8 أبناء.. وفرحانة أني أرملة

قالت وحيدة الديداموني، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، إنها من محافظة الشرقية ورشحها مدير الشئون الاجتماعية للتقدم للجائزة، مشيرة إلى أن السبب الأول في الفوز هو توفيق الله ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل مصر بلدا للأمن والأمان.

تربية 8 أشخاص في ظل وفاة الأب

وأضافت «الديداموني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» مساء اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها ربت 8 أشخاص «إخواتها» و3 «أولادها» عقب وفاة أبيها وأمها وزوجها، مبينة أن ابنها حصل على بكاليورس تجارة وابنتها حصلت على بكالوريوس طب، والثالثة حصلت على شهادة جامعية من جامعة الأزهر، مؤكدة أنها تتشرف بكونها أرملة لأنها تزاحم النبي محمد صلَّ الله عليه وسلم في دخول الجنة.

صاحبة المركز الثاني توجّه نصيحة لبنات مصر

ومن جانبها، قالت الحاج سميرة أحمد حسان، صاحبة المركز الثاني في الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، إنها تشكر الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على تكريم الأمهات، مبينة أن رحلتها كانت متعبة منذ طفولتها، ونشأت في بيت فقير وتركت الدراسة 9 سنوات بسبب الفقر، وبعدها تزوجت، وكانت تعمل مشرفة حضانة وتسكن في بيت عائلة، بجانب عودتها للدراسة مرة أخرى للحصول على شهادة وخدمة أهل زوجها في بيت العائلة.

وأوضحت أن بناتها خريجات كليات علوم وتربية رياضية، وإحدى بناتها هي التي قدمت لها في جائزة الأم المثالية، متابعة: «بنصح كل بنات وستات مصر مفيش مستحيل، ولازم يكون في هدف عشان توصلوا».