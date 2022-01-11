مطرب إيطالي يمازح عمرو خليل في منتدى شباب العالم: «حبيبي»

أعرب المطرب الإيطالي توماس جرازيوسو، المشارك في أغنية «بحلم بمكان»، الخاصة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، عن سعادته بالتواجد في شرم الشيخ مرة أخرى والمشاركة في المنتدى، لافتًا إلى أنه سعيد جدًا بأداء الأغنية في المنتدى، ولديه شعور رائع بالتفاعل والطاقة بين كل الناس وهذا أمر مهم.

تسجيل النسخة الجديدة من الأغنية منذ أسبوع

وأضاف «جرازيوسو»، في لقاء مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc الفضائية، يقدمه الإعلامي عمرو خليل، مساء الاثنين، أنه منذ شهر، تلقى دعوة للمشاركة في النسخة الجديدة من المنتدى، وجرى تسجيل الأغنية منذ أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى أنه يأمل في المجيء مرة أخرى العام المقبل، للمشاركة في النسخة القادمة من المنتدى.

المطرب الإيطالي يمازح عمرو خليل

وفي نهاية اللقاء، مازح المطرب الإيطالي، مقدم البرنامج وتحدث معه باللغة العربية قائلًا: «حبيبي».

من جانبه، عقب الإعلامي عمرو خليل على هذا اللقاء، قائلًا إن الروح الإيجابية التي تحدث بها المطرب الإيطالي، نُقلت إليه هو شخصيًا، وهي الروح السائدة في شرم الشيخ، بين كل الموجودين، وهناك حالة من التفاؤل بينهم بعد عامين من المعاناة التي قضاهم العالم بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن منتدى شباب العالم، حدث عالمي تنظمه مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنويًا، حيث عُقدت منه ثلاث نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019، ثم توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، في عامي 2020، و2021، ثم عاد في نسخته الرابعة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعقد فاعلياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.