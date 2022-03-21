السيسي يستجيب لطلب «محروسة»: أنت نموذج جميل لكل ست مصرية

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب السيدة محروسة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 42 سنة، تعمل على تروسيكل، التي طلبت أن تسمع صوته وتُسلم عليه، إذ قال الرئيس: «ما هو مش ممكن أبدًا أقول لأ للست محروسة، أو بنتي اللي تقول أنا نفسي أسلم عليه، ده أنا اللي يشرفني أني أكلمك».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي »، «أهنيكي وأقولك يا بنتي احنا متابعينك لوفائك، وربنا يطرح البركة في جهدك، ويطرح البركة في أولادك، اسمحيلي أن كل اللي أنتِ بتتمنيه كبنت، ليا أني أوقف جنبك، والله الست المصرية دايما مثل عالي، وأرقي نموذج محترم».

وتابع السيسي: «بتشرف بيكي وبجهدك، أنا تحت أمرك، ادعيلي، وربنا يخلي ولادك أحمد ونورهان، ربنا يخليهملك وتفرحي بيهم، ويبارك فيكي، أنتي كمان أوعي تحرمينا من دعواتك الطيبة، يا رب يقبل منك ويباركلك، أنا سعيد أني بهنيكي أنك نموذج جميل لكل ست مصرية، واسمحيلي كل شيء هنعمل كل شيء، ربنا يعوض عليكي».