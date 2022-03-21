السيسي لـ محروسة: «اطلبي وأؤمري واحنا ننفذ.. ومتحرميناش من دعواتك»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للسيدة محروسة، التي تبلغ من العمر 42 عاما، تعمل على تروسيكل، وتتحدى إعاقتها، بعد أن طلبت أن تُسلم عليه وتتواصل معه، إذ قال «رضاكي يا بنتي هو الأمل اللي عندي، أكون سبب في إرضاء الناس وسعادة الناس، ربنا يعلم، هي دي الأمنية اللي عندي وده الحلم، ليس على الله كثير، وهو ليس عليه هين، هي تطلب وتؤمر واحنا ننفذ».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»: «ربنا يخليكي يا سيدة محروسة، ويكرمك في أولادك، وتفرحي بأحمد ابنك، ويبقى ضابط قد الدنيا، رسالتها واضحة، هي تحدت ظروف صعبة جدا، تحدت ظروفها الشخصية وولادها اللي بيتعلم، أقبلت على الدنيا بإرادة طيبة».

وتابع رئيس الجمهورية: «ربنا وفقها وخلاها ترضى، خلاها تبقى راضية، الرضا ده أهم شيء، الرسالة وصلت لكل الناس، مش محتاج مني أقول حاجة لحد، بقول للناس كلها ولنفسي أتفرج وشوف، ربنا يكرمك ويعينك ويراضيكي ويعوض عليكي، ودعواتك الطيبة لينا من فضلك»، فيما ردت السيدة: «دي ليله القدر بالنسبة لي».