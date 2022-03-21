عاجل.. مدبولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع

أعلن مجلس الوزراء، عن بدء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بلجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني لمدبولي مع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وأعلن البنك المركزي قبل قليل، رفع سعر الفائدة، بنسبة 1%، وبعدها أعلنت عدة بنوك عن رفع قيمة الدولار، فضلا عن طرح شهادات ائتمانية بعائد 18%.